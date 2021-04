Silvero Pereira posa nu com gato de estimação Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 11:32

Parece que o ator Rainer Cadete anda fazendo escola quando o assunto é posar nu. Depois de publicar uma foto como veio ao mundo na beira da piscina, agora é a vez do também ator Silvero Pereira a aderir ao clique mais ousado sem roupas. Ele posou ao lado de seu gato de estimação no maior estilo 'sexy sem ser vulgar. "00:22 de um sábado e muito vinho em casa. A foto foi do...", escreveu ele na legenda.