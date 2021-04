Ivete Sangalo e Daniel Cady Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 14:33

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady voltou a usar as redes sociais neste sábado (10), mas desta vez, para se desculpar por suas afirmações feitas ontem, durante um live com Regina Casé. Após ter confirmado que toda sua família pegou Covid-19 depois de ter sido contaminada pela empregada doméstica, Cady voltou atrás.

"Errei em ter afirmado. Eu falei que a Covid-19 veio através da cozinheira. O meu grande erro foi ter falado isso. De forma alguma eu quis culpar ela. Eu não posso afirmar que foi ela, então, eu deveria ter falado que eu achava que veio dela”, disse.

Ele contou ainda que após sua fala repercutir na mídia e nas redes sociais, a funcionária começou a ser atacada. “As pessoas estão cancelando ela. Eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Eu estava contando como foi a experiência de ter tido Covid e algumas pessoas perguntaram como foi que a gente pegou. A minha falha começou aí”, confessou.

Em live com Regina Casé, o nutricionista havia apontado a funcionária como transmissora da doença para dentro de sua casa. “O Covid-19 chegou por uma funcionária, a cozinheira, esse lance da funcionária ficar aqui e ir para outro lugar, folgar”, disse Cady, que deixou Regina Casé visivelmente desconfortável com sua fala. Ele também se desculpou com a atriz.