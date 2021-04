Musa do Corinthians diz que gosta de assistir jogos do Flamengo e elege os jogadores mais gatos do time Samuel Melim

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 13:24

Musa do Corinthians e ex-participante do reality 'Bela do Verão', apresentado por João Kléber na RedeTV!, Paula Lima gosta de assistir aos jogos do Flamengo. A gata fala sobre a boa fase do time carioca e sobre a beleza dos jogadores.

"Gosto de assistir aos jogos do Mengão. É um ótimo elenco. Não é à toa que estão ganhando um monte de campeonato. Além disso, tem um jogadores gatos que dá gosto de ver", diz a loura aos risos. Ela ainda elencou os mais gatos: "Arrascaeta, Rodrigo Caio, Thiago Maia e Gabigol".