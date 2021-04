Lucas Penteado e Sarah Andrade Reprodução

Publicado 12/04/2021 15:53

Lucas Penteado e Sarah Andrade se reencontraram pela primeira vez após o 'BBB 21'. Os dois estavam no mesmo avião em voo de São Paulo para o Rio nesta segunda (12). "Olha quem está perdido nesse avião? Acho que tá muito mal frequentado esse avião no aeroporto agora hein? Muito feliz de encontrar o Lucas perdido no voo, a gente nem pode muito se abraçar e matar a saudade, mas saindo daqui conversamos um pouco e batemos um papinho pra saber o que tá rolando", falou primeiro Sarah.



No desembarque, a ex-sister gravou mais um vídeo e entregou que os dois foram chamados para voltar ao Estúdios Globo. "Está louco! Reencontrei a espiã", brincou Lucas e Sarah mandou: "Ele está muito requisitado, cara. Não consigo falar e está difícil demais falar com ele, mas eu amo esse menino lindo".

Lucas respondeu: "Estou feliz de encontrar minha única amiga verdadeira do 'BBB', dentro da casa. Estou com saudades de você e nós vamos poder colocar o papo em dia". Os dois foram reconhecidos por fãs durante o desembarque no aeroporto.

