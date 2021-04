Heitor Martinez como Bernardo em 'Amor sem Igual' Reprodução/Record TV

Internado desde o último dia 3, no CTI da Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, em tratamento contra a Covid-19, o ator Heitor Martinez já começa a apresentar melhora em seu quadro clínico. Um comunicado emitido pela família nesta segunda-feira (12), informa que a equipe médica já avalia a possível retirada do artista do oxigênio.

"Heitor continua em processo de recuperação e apresenta melhoras bastante significativas. A equipe médica está avaliando a possibilidade de tirar o oxigênio, tendo em vista que sua capacidade respiratória está se regularizando. Continua ainda em observação para garantir a total recuperação. Não temos dúvidas que toda a maravilhosa energia e manifestações de carinho estão fazendo a diferença para nossa família e, principalmente, para o Heitor", diz o comunicado.

Aos 52 anos, o ator Heitor Martinez deu entrada na Clínica São Vicente com sintomas de Covid-19 e segue em observação, após ter apresentado baixa na saturação de oxigênio no sangue.