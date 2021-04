Alice Felis Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 02:00

Alice Felis será uma das participantes do reality virtual, 'Na Sua Casa Brasil', que acontece no Instagram e com o prêmio de 100 mil reais ao primeiro colocado. Animada com o novo trabalho, a modelo trans revelou para a coluna sobre uma nova cirurgia que deseja fazer assim que o perigo da Covid-19 passar no Brasil e no mundo. "Com essa pandemia do coronavírus, a vida dá gente passou por uma mudança radical e estamos nos adaptando a uma nova realidade. Ainda tenho que fazer alguns procedimentos estéticos, entre eles a retirada do pomo, que ainda me deixa muito insegura e me incomoda bastante. O ano de 2021 está sendo um período de reconstrução e retomada do amor ao próximo. Espero que todos entendam e aprendam a lição", explica a também influenciadora.