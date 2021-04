Cleo Reprodução

Cleo fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (12) após passar por mais uma crise de compulsão alimentar depois de internação do padrasto Orlando Morais em Goiânia com a Covid-19. A cantora e atriz também assumiu que outros problemas pessoais contribuíram para que ela passasse mal e fizesse com que Tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que Cleo tem, que dificulta a ingestão de certos alimentos, fosse atacada por tabela.

Vocês estão vendo que meu olho está bem inchadinho. Ainda estou atacada da Hashimoto. Não consegui dominar minha compulsão por alguns dias seguidos. Foi uma fase muito estressante para mim, tudo que aconteceu com meu pai, outras coisas pessoais também, e a compulsão vem com tudo nessas horas. Eu tenho um supertime que me ajuda, mas tem horas que tem que deixar ela [compulsão] vir, não tem como parar. Mas aí, minha tireoide de Hashimoto grita altíssima e fico sem energia, motivação, com dor no olho na cabeça, ressecada", começou a filha mais velha de Fábio Júnior em um vídeo.

Cleo confessou que não consegue entender e que muitas vezes pensa ser um tipo de autosabotagem. "Será que me saboto tanto que isso foi para o meu corpo?'. Só que eu penso, 'cara, não adianta eu ficar frustrada com isso, tenho que fazer o que é certo e seguir em frente'. Fazer as coisas que eu amo, que eu gosto e acredito, e ser grata por várias coisas. E tenho muitas coisas para ser grata, mas é frustrante ter uma doença autoimune", disse.