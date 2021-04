Tatá Werneck e Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:44 | Atualizado 12/04/2021 17:49

Tatá Werneck usou as redes sociais na final da tarde desta segunda-feira para falar sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo. Amiga do apresentador, ela revelou estar emocionada com as orações das pessoas pela recuperação do também ator e dá a entender que houve uma melhora no quadro de saúde. que para agradecer. "Hoje estamos vivendo um dia de milagres! Obrigada meu Deus ! Obrigada meu pai AMADO! Que benção, senhor!!! Vem Paulo amado! A oração de vocês é muito importante! Tem muita força! Eu agradeço muito a vocês! Escrevo com olhos cheios de lágrimas! Agradeço muito!", escreveu Tatá.

Paulo Gustavo está internado desde 13 de março no CopaStar com a Covid-19 e no dia 21, após complicações pulmonares, ele foi intubado e segue na Unidade de Terapia Intensiva em estado crítico, segundo o mais recente boletim médico, liberado neste domingo (11).

Publicidade