Cátia Paganote Weverton Almeida | CO Assessoria

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 05:00

Nesta terça-feira (13), no Dia Mundial do Beijo, a ex-paquita Cátia Paganote, de 45 anos, relembrou como foi a preparação para seu primeiro beijo, aos 13 anos. Ela ensaiou durante semanas com uma uva. "Eu aprendi a beijar na uva antes de beijar qualquer garoto. Eu não sabia beijar e tínhamos marcado de ir a um trem fantasma para que eu ficasse a primeira vez com um garoto, eu estava com medo e não queria ir, mas queria beijar. Foi então que uma amiga me disse para cortar uma uva enfiar língua lá dentro e imaginar que isso era um beijo".

Cátia revelou ainda que praticou o beijo na uva durante semanas. "Fiquei beijando a uva e quando chegou o dia finalmente beijei e foi horrível, eu achava que era como beijar uma uva, foi a coisa mais estranha do mundo", conta a apresentadora em sua biografia 'Minha Vida é um Show', lançada em 2019.