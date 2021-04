Mayra Cardi e Arthur Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:24

Em live realizada no Instagram, nesta terça-feira (13), Mayra Cardi contou aos fãs que seu relacionamento com Arthur Aguiar chegou ao fim pela segunda vez. Ela afirmou que foi a transmissão mais difícil que já fez na plataforma, por estar externando 'seus segredares e suas dores'.

"Essa live é a mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixar nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando", disse a coach.

No primeiro término, Mayra abriu publicamente que o ator havia a traído por diversas vezes e classificou seu relacionamento com ele como abusivo. No entanto, hoje o discurso da ex-BBB já é outro, pois ela acredita na mudança do pai de sua filha Sophia, de 2 anos. "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?", questionou.

Em resumo Mayra disse ainda amar Arthur, mas acredita que este é o momento de deixa-lo livre por medo de não estar conseguindo enxergar se ainda vive ou não uma relação abusiva."Pra que eu não seja a minha própria inimiga, me julgando diariamente, tipo: 'será que eu tô vivendo um relacionamento abusivo e não tô vendo?'. Porque o abusador e a vítima ficam nesse ciclo e pode ser que para sempre e eu não perceba. Então, eu também não confio mais na minha percepção, por isso estou o deixando livre...", afirmou a coach.