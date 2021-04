Paula Bergamin Divulgação: Leo Cordeiro; Produção: Sandro Morais e beleza: Felipe Feitosa e Kelly Viana

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 03:00

Aos 59 anos de idade, Paula Bergamin, mais conhecida como a 'Madona da Vila' fez um ensaio em Búzios, explorando as belezas naturais do balneário: “Se não fosse a ida de Brigitte, Búzios não teria tido tanta visibilidade, não teria recebido tantos estrangeiros, que vieram trabalhar e morar em Búzios”, explica a musa.



Paula, que também é paisagista, encontrou em Búzios a tranquilidade que tanto procurava neste momento de pandemia: “É um privilégio esse contato com a natureza e os animais, verdadeiro antidepressivo. Agora mais do que nunca precisamos de ar puro e de muito equilíbrio mental e espiritual”, conta ela que durante o trabalho cumpriu as exigências dos órgãos de vigilância sanitária no combate à Covid-19.