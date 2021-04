Ivy Moraes Divulgação/ Ginga Assessoria

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 05:00

Ivy Moraes e Rogério Fernandes decidiram mesmo dar entrada no processo de divórcio. A ex-BBB e empresário viveram um relacionamento de dez anos, entre idas e vindas, e iriam se casar em dezembro de 2020. Mas, uma semana antes da cerimônia em Cancun, no México, Ivy foi surpreendida com os prints e áudios de uma traição revelados por esta coluna. O ex-casal ainda tentou uma reconciliação só que a relação tinha ficado desgastada. "As coisas que eu fiquei sabendo pesaram muito na minha decisão", confessa Ivy.

fotogaleria Depois da separação vocês ainda tentaram se acertar, não foi? A modelo e influenciadora conta à coluna que procura manter uma relação saudável com ex, que não guarda mágoas, ficaram o respeito e a amizade entre eles que não pensa em um novo amor. "Mas tudo pode acontecer', comentou.

Publicidade

Nós conversamos bastante, foi um processo bem difícil. Eu pensei muito em tudo o que aconteceu e decidi que o melhor, no momento era seguir sozinha.



O que mais pesou para a separação?

A relação ficou desgastada. Depois de tudo o que aconteceu desgastou ainda mais. As coisas que eu fiquei sabendo pesaram muito na minha decisão.



Publicidade

Como fica a guarda do filho de vocês?

Eu fiquei com a guarda dele, mas nós tentamos fazer o melhor para o Luiz. Não temos datas para que cada um fique com ele. O Rogério tem livre acesso ao Luiz.



Como é a relação atual de vocês? Ficou alguma mágoa?

Posso falar por mim, eu não tenho mágoa nenhuma dele. A gente se respeita e tenta manter a maturidade principalmente por conta de termos um filho.



Publicidade

Está preparando para um novo amor?

Não estou focada nisso nesse momento, mas tudo pode acontecer.