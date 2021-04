Felipe Prior e Leo Picon Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 21:43 | Atualizado 13/04/2021 21:44

Há pouco mais de um ano do paredão histórico que envolveu Felipe Prior e Manu Gavassi no 'BBB 20', o ex-participante resolveu trollar a cantora e atriza. Prior, recebeu o digital influencer Leo Picon para um desafio em sua pizzaria, em São Paulo. A ideia era, literalmente, colocar a mão na massa para ver quem faria a pizza mais bonita e mais gostosa. Sem se intimidar pelo fato de Prior ser dono do estabelecimento, Leo não fez feio ao apresentar a sua pizza de queijo com pepperoni, em formato de coração, e os dois decidiram brincar comManu Gavassi.



“Depois do 'BBB, é a primeira vez que vou falar com a Manu", revelou Prior enquanto Leo Picon ligava para o celular da ex-sister. Após duas tentativas frustradas, a cantora respondeu ao amigo e contou que estava no médico e por isso não poderia atendê-los. Um pouco decepcionado, Prior resolveu deixar a possibilidade de um reencontro para uma próxima oportunidade e brincou: “Imagina se Prior e Manu viram amigo? A internet vai abaixo”, escreveu. Só para lembrar o paredão envolvendo Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez rendeu ao 'Big Brother Brasil 20' um certificado do Guinness World Records, o Livro do Recordes, por maior quantidade de votos do público recebidos por um programa de televisão: 1.532.944.337.