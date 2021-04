Liziane Gutierrez Reprodução

14/04/2021

A modelo Liziane Gutierrez, que já teve um affair com o cantor britânico Rod Stewart, publicou uma foto diferente no seu Instagram, usando uma cueca, e fez uma revelação inusitada. “Coleciono todas as cuecas e até outros pertences dos meus ex-affairs”.

Além da cueca, a modelo também exibiu uma coleção de outros pertences de relacionamentos passados, como tênis, meias e até um barbeador. Com affairs famosos, ela conta que se fizesse um leilão dos itens, valeria uma fortuna. “Gosto de colecionar esses itens, mas se fosse a leilão, eu ficaria rica por causa do dono”. A modelo já se relacionou com jogadores famosos da NBA, e até esteve em rumores com o Tyga.