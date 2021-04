Enzo Celulari e Bruna Marquezine Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 06:17 | Atualizado 14/04/2021 06:18

Bruna Marquezine escolheu o dia do beijo, comemorado na última terça-feira (13), para assumir publicamente seu namoro com Enzo Celulari. Ela compartilhou uma foto beijando o rapaz com a seguinte legenda: "Feliz Dia do Beijo, coisa". Enzo compartilhou o clique e retribuiu a homenagem: "feliz dia (do melhor) beijo".

Os primeiros boatos de romance começaram a pipocar em julho do ano passado. Na época, eles negaram. Em janeiro, o casal foi flagrado juntos durante uma viagem a Fernando de Noronha.