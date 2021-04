Paolla Oliveira e Douglas Maluf Reprodução

Douglas Maluf foi um dos primeiros a cumprimentar Paolla Oliveira nesta quarta-feira (14), dia de comemoração dos sesu 39 anos de idade. O life trainer postou uma foto dos dois juntos no stories e escreveu: 'Parabéns! Que seja o início de um novo ciclo repleto de coisas lindas". Agora ninguém sabe se os cumprimentos foram de um ex ou atual namorado. No final do ano passado, eles terminaram e nunca mais postaram fotos juntas ou dos mesmos lugares, que denunciavam que estavam próximos.

Depois foi a vez da própria Paolla agradecer as parabéns também de fãs e amigos nas redes sociais. "Ano difícil, complicado, cansativo, onde a luta é sobreviver. Quem tem o privilégio de viver, é rainha. Chegar a mais um aniversário e com saúde é um grande evento. Não como queria, mas como a situação manda. Mesmo assim emanando sempre muito amor e um tanto de carinho chegando até mim de todas as formas. Obrigada por cada uma das manifestações de acolhimento. Felicidade pra nós!", escreveu

