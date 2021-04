Adriano e os funcionários de um hotel Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 15:43 | Atualizado 14/04/2021 16:52

Quase dois meses depois de viver em um hotel de luxo de frente para a praia da Barra da Tijuca, já que vendeu sua mansão para comprar outro imóvel, Adriano Imperador está deixando a hospedagem. Na saída, ele ficou surpreso e bastante emocionado ao receber presentes dos funcionários do estabelecimento. O ex-atacante do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internazionale, Parma e Fiorentina chorou com os mimos e com os elogios por sua simplicidade e simpatia no trato com as pessoas.

Adriano ainda fez questão de distribuir rosas para as trabalhadoras do hotel e tirar fotos com todo mundo. Pelo visto o Imperador achou o imóvel que tanto procurava no Jardim Oceânico, área mais próxima da praia. Ele deixou a casa em que morava, localizada em um condomínio fechado, no Recreio dos Bandeirantes, que foi vendida por R$ 9 milhões.

Adriano chora ao receber presentes de funcionários de um hotel na Barra da Tijuca, onde morou por um mês pic.twitter.com/uBUwM1UPO8 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) April 14, 2021