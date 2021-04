Pedro Scooby mostra os papéis de casamento com Cintia Dicker Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:52 | Atualizado 15/04/2021 15:59

Pedro Scooby e Cintia Dicker oficializaram o casamento nesta quinta-feira (15), em Portugal. O casal que havia dado início no processo da união em fevereiro, assinou os últimos papéis. O surfista foi quem entregou a novidade ao publicar uma foto dos anéis e da certidão de casamento: "Oficialmente Mr & Mrs Vianna. 15/04/2021".

O casal estava no Brasil e retornou há poucos dias para Cascais, cidade litorânea perto de Lisboa, onde vivem desde 2020. "E aí, dá tempo de desistir. Amanhã a gente assina os últimos papéis do nosso casamento. Aí não tem mais volta, hein", explicou Pedro na tarde dessa quarta (14) em seus Stories. Cintia e Pedro assinaram um documento de união estável no Brasil e fizeram questão de se casaram também no civil em Portugal.