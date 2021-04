Paulo Gustavo e Thales Reprodução

Logo após a divulgação do boletim médico sobre o estado de saúde do marido Paulo Gustavo, Thales Bretas usou o Instagram para compartilhar com os fãs a sua confiança na recuperação do ator e apresentador, que está há mais de um mês internado no Hospital CopaStar com a Covid-19. "Estamos cansados? Um pouco... mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória! Desde quando dias difíceis vieram, minha fé se fortaleceu e minha força se refez!", começou o médico em um texto publicado nas suas redes sociais.

Thales ainda revelou que está impressionado com a força e energia do marido. "Estamos todos unidos pela recuperação desse guerreiro que é Paulo Gustavo. Já admirava sua força e energia, mas agora estou impressionado, e cada vez mais apaixonado pela garra dessa pessoa tão incrível e iluminada! Não é à toa que toca tanto as pessoas!!! Ele realmente não é só cativante. É sobrenatural! É inacreditável! E a fé combina com ele. Sua força física, sua energia vital e as ajudas divinas somadas vão trazer ele de volta pra todos nós que ansiamos tanto por isso", comentou.

No boletim médico divulgado nesta quinta-feira (15) a equipe que acompanha o humorista, diz que apesar de não ter mais sinais de hemorragias, a situação clínica de Paulo Gustavo ainda é crítica, mas deixa os médicos mais confiantes em sua recuperação.