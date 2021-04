Austin Mahone e Duda Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 16:48 | Atualizado 15/04/2021 17:01

O cantor Austin Mahone pode até espalhar para os quatro cantos do mundo que está solteiro, mas que existe 'algo mais' na sua relação com Duda Castro, isso existe. Nesta quinta-feira (15), ele postou uma foto romântica com a influencer brasileira, que há dois dias contou para a coluna que vivia um affair com o artista americano. Mas, no mesmo dia, Austin afirmou para os fãs que não tinha compromisso com ninguém.



"Em nenhum momento, eu, Duda Castro, falei que estava em um relacionamento sério. A gente assinou com a Club House, estamos morando na mesma casa em Los Angeles e durante as três semanas que eu estava dentro da casa a gente estava ficando. E todo mundo da casa sabe, eu, ele, todos os criadores, a minha assistente, a minha família... É uma coisa que todo mundo sabe porque a gente nunca escondeu lá. Agora estar num relacionamento sério, não, não estou e nem nunca assumi", disse Duda à coluna sobre seu relacionamento com o cantor.

