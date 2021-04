Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 17:34 | Atualizado 15/04/2021 17:46

Viih Tube se surpreendeu ao saber que Juliette e Fiuk dormiram na mesma cama na manhã desta quinta-feira (15), após a festa do líder Caio. A youtuber alfinetou em tom de brincadeira a advogada paraibana, já que filho de Fábio Jr. tinha um affair com Thaís, a última eliminada do reality show. "Foi só a Thaís embora, né Juliette? Dois safados", zombou Vitória, que ainda cantou o mais novo 'hino' de uma traição entre amigos, 'Talarica', de Rennan da Penha e MC 2jhow.

Durante a festa do líder, Fiuk flertou com Juliette e os dois dividiram o colchão de casal do quarto Cordel no final da balada. O ator e cantor se empolgou e até pediu para dormir de conchinha com a sister. Juliette acordou depois e brincou com o brother: "Eita Fiukette, estava solto que nem arroz ontem...".