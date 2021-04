As ex-BBB's Ivy Moraes e Sarah Andrade na porta de um hotel em São Paulo Agnews

Publicado 16/04/2021 05:00

Na tarde desta quinta-feira (15), as ex-BBB's Sarah Andrade, da edição atual, e Ivy Moraes, que participou do reality no ano passado, se encontraram na porta de um hotel em São Paulo. As duas se abraçaram, conversaram e posaram para fotos. Os fãs do programa reconheceram as sisters e todos ficaram jogando uma boa conversa fora. Os seguidores se surpreenderam com a sintonia da dupla. Pelo visto, essa amizade vai vingar!