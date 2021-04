Geovanna Tominaga e família Reprodução/acervo pessoal

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 05:00

Depois de duas temporadas de sucesso, Geovanna Tominaga comanda a terceira série do programa 'Conversas Maternas'. Serão cinco lives com profissionais especializadas, abordando temas ligados à educação infantil, onde Geovanna tem atuado como educadora parental. As transmissões acontecem de 19 a 23 de abril, sempre às 16h, no canal da apresentadora e jornalista. 'Conversas maternas' começou em um grupo no WhatsApp para trocar vivências com outras mães e acabou virando websérie.