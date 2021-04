Heitor Martinez é jurado no I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções DIVULGAÇÃO

Publicado 15/04/2021 19:10

Internado com Covid-19 desde o dia 3 de abril na Clínica São Vicente, na Gávea, Heitor Martinez vem apresentando melhoras no quadro clínico e deve ter alta nos próximos dias. Segundo o boletim médico divulgado pela família do ator nesta quinta-feira (15), ele deve ser liberado pela equipe que o atende em breve.

"Amigas e amigos, começando pelo que interessa: a boa notícia é que o Heitor deve receber alta nos próximos dias. Assim que isso acontecer, avisaremos a todos que estão do nosso lado, colados nas preces, orações e mensagens preciosas e indispensáveis neste momento! Continuamos, incansavelmente, agradecendo a toda a equipe da Clínica São Vicente. E agora é esperar!", diz o documento.