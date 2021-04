Déa e Paulo Gustavo Reprodução

Publicado 15/04/2021 20:51 | Atualizado 15/04/2021 21:25

Depois do marido Thales Bretas comemorar a melhora no estado clínico de Paulo Gustavo, de acordo com o último boletim médico, a mãe do ator e apresentador também vibrou com a notícia. Déa Lúcia Amaral postou uma foto em que aparece com o filho no Instagram e escreveu: "Meu filho, a saudade é muito grande. Estamos te esperando. Deus está contigo". Vários amigos famosos de Paulo Gustavo fizeram questão de deixar recados de que estão na torcida pela pronta recuperação do artista como Sabrina Sato, Lilia Cabral, Carolina Dieckmann, Marcos Veras, entre outros.

O novo boletim médico de Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março no Hospital CopaStar, em Copacabana, por complicações da Covid-19, aponta sinais positivos sobre a recuperação do ator. Os médicos citam a ausência de hemorragia e a retirada das fístulas bronco-pleurais detectadas na semana passada. "A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente.", diz no comunicado.

