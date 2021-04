Tainá Galvão e Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 15:52 | Atualizado 16/04/2021 16:03

Irmã de Fiuk e Cleo, Tainá Galvão detonou Viih Tube na madrugada desta sexta-feira (16). A cantora disse que não consegue entender como os participantes do 'BBB 21' ainda não perceberam o jogo da youtuber. "Não consigo entender como ninguém vê as coisas que a Viih Tube faz. Juro. Ela faz uma coisa, não estou falando que é de propósito, estou falando que é o que parece pra mim, de enaltecer a pessoa, exaltar todas as qualidades, 'eu enxergo em você o que ninguém enxerga', e as pessoas ficam... Ela fala o que as pessoas querem ouvir. Impressionante.", reclamou.

Nos vídeos publicados no Instagram, Tainá continuou criticando a sister: "Muito doido o que ela faz, pega na vulnerabilidade do psicológico. A pessoa fica feliz, se sente bem e abre a vida toda para ela.", comentou Tainá que não escondeu a decepção com a vitória de Viih Tube na prova do líder. Assim que Viih Tube foi coroada líder da semana no BBB, a irmã do cantor revirou os olhos. "Não vou aguentar ver, vou voltar para minha série", escreveu ela na legenda da publicação.