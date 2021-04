Bruna Marquezine e Enzo Celulari Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:22

Bruna Marquezine está mesmo apaixonada. No dia do aniversário de 24 anos de Enzo Celulari, a atriz se declarou ao amado e agradeceu pela relação leve entre os dois e ainda o chamou de 'amor meu'. E ela ainda lembrou que 15 de abril já era especial por causa do aniversário também do seu pai Telmo. "É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril, como se essa data não fosse importante o suficiente pra mim", começou Bruna que deixou claro que relutou para ter um relacionamento com o rapaz.

Ela elogiou Enzo pela bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo, inteligência e também pela beleza e no final se declara: "É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro".

