Helena Quintella Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 03:00

Nascida em Maceió, Helena Quintella tem sido um dos destaques da novela 'Gênesis', da Record. A atriz, de 8 anos, não esconde a felicidade de interpretar Iscá, neta de Terá (Ângelo Paes Leme) e Amat (Branca Messina) filha de Harã (Ricky Tavares) e Reduana (Tammy di Calafiori), sobrinha de Abraão (Vitor Novello).

Na trama, a personagem é uma criança é alegre, inteligente e muito amada.

Helena foi contratada pela Record em 2018, após participar de um workshop em sua terra natal e ser descoberta pelo diretor de elenco Eduardo Pradella. O seu primeiro trabalho foi logo na novela ‘Jesus’, onde contracenou com o protagonista, o ator Dudu Azevedo. Depois da trama bíblica, ela passou uma temporada em São Paulo onde fez aulas de canto, jazz, interpretação e sapateado. Gravou o curta 'Papai Noel Surtou', com a direção de Rica Mantoanelli, e participou do musical ‘A Christmas Carol’. O sucesso de Helena é visto também nas redes sociais, onde soma mais de 160 mil seguidores no Instagram.