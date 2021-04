Daniel Adjuto Reprodução

Parece que a direção da CNN Brasil não tem preparado seus funcionários para evitar comentários preconceituosos durante os telejornais. Após a denúncia de racismo sofrida pela apresentadora Basília Rodrigues por parte de alguns funcionários da emissora, foi a vez do âncora do Live CNN, Daniel Adjuto cometer gordofobia durante uma entrevista via telão.

Adjuto se despedia de Igor Gadellha e ao notar que existiam rolhas de garrafas de vinho na bancada ao fundo da casa do convidado, ele comentou: “Eu fiquei de olho sabe em que? Eu achei que era paçoca ali do lado do Igor naquelas xícaras ali...é rolha. Alma de gordinho, visão de gordinho".



Como todo bom jornalista, que precisa tomar cuidado com seus comentários e se aprofundar sobre os assuntos mais polêmicos dentro de uma sociedade, Daniel deveria entender que nem todo gordo tem essa visão que ele cita. O estigma de que todo gordo sempre vê e pensa em comida é algo que afeta muito as pessoas que estão acima do peso. São 'piadas' como essas que perpetuam o bullying e destroem a autoestima de quem já tem que lidar com o preconceito diário. Mandou muito mal e o mínimo que deveria fazer, é se desculpar.