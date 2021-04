Matheuzinho e Brenno lançam nova versão da música 'Juliette' Suburbano

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 05:00

Matheuzinho, dono do Hit 'O Golpe Tá Aí', lançou mais uma faixa com pinta de sucesso. Desta vez, a parceria é com o Brenno, dono do viral da internet com a música 'Juliette', single dedicado à participante do 'BBB 21'. Os artistas chegam com uma nova versão de 'Juliette', que terá videoclipe no canal Kondzilla no Youtube, no dia 20 de abril. "Essa música foi um grande presente para mim. Foi um prazer gravar com o Brenno, alguém que admiro muito, ainda mais uma música dedicada à uma participante tão popular do BBB. A música é daquelas que ficam na cabeça e não consegue parar de cantar. Tenho certeza que vai virar hit e ela vai adorar", comemorou Matheuzinho.