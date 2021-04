'As Maravilhas' se envolvem em polêmica com companhia aérea Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 05:00

Antigo 'Bonde das Maravilhas', o grupo 'As Maravilhas' mal trocou de nome e já se envolveu em uma polêmica. Agora novamente gerenciadas por seu antigo empresário, Henrique Milão, as meninas acabaram adotando uma estratégia de marketing sugerida pelo atual gestor, em busca de alavancar a carreira, mas que acabou não dando muito certo. O grupo foi até o aeroporto Santos Dumont para fazer fotos vestidas com looks das mesmas cores da companhia aérea Gol Linhas Aéreas, já que elas pretendem adotar como novo slogan 'Voa Maravilhas'.



Só que a estratégia do grupo de associar sua imagem à cia aérea não agradou em nada os clientes da Gol, que por sua vez, fizeram diversas reclamações, achando que o ensaio das meninas era, na verdade, uma ação de marketing da empresa. Os passageiros reclamaram da cia aérea associar sua imagem aos 'trajes mínimos' usados pelas Maravilhas. Sendo assim, não restou outra opção à Gol que não fosse se pronunciar para esclarecer os fato. Em nota, a empresa disse o seguinte: "A GOL esclarece que tomou conhecimento dos conteúdos criados pelo grupo Bonde das Maravilhas no check-in no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por meio das redes sociais. A Companhia ressalta que os vídeos e posts não fazem parte de uma ação de marketing da GOL, ou qualquer parceria com o grupo".