Publicado 16/04/2021 20:26 | Atualizado 16/04/2021 20:28

Ana Clara trocou as bolas durante o programa 'Plantão BBB' nesta sexta-feira (16). Ao contar que o show da festa na casa do 'BBB 21' seria da dupla Simone e Simaria, a apresentadora cantarolou trecho da música 'Some que Ele Vem Atrás', gravada por Anitta e Marília Mendonça. A coluna acredita que, na verdade, ela queria cantar o hit 'Loka', que até causou uma rusga entre as irmãs sertaneja e a Poderosa logo depois de tanto sucesso.

No início da noite, a ex-BBB se pronunciou a respeito da situação no Twitter: "Gente, tô rindo muito. Essa história de cantar música errada para anunciar a Simone e Simaria no Plantão BBB tem motivo, viu? [Risos] Perdão, meninas!"

HAHAHAHHAHAHAHA GENTE TO RINDO MTO HAHAHAHAHHAHA ESSA HISTÓRIA DE CANTAR MÚSICA ERRADA PRA ANUNCIAR A @SimoneeSimaria NO PLANTÃO BBB TEM MOTIVO VIU HAHAHAHHAHA, PERDÃO MENINAS!!!!! — Ana Clara (@anaclaraac) April 16, 2021