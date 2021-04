Viviane Araújo e Guilherme Militão Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 12:03 | Atualizado 17/04/2021 12:03

fotogaleria Um casamento tradicional com vestido de noiva, véu e grinalda. É assim que vai ser o casamento de Viviane Araújo com o empresário Guilherme Militão. A atriz contou que já está vendo alguns detalhes da cerimônia, que pretende realizar logo após a pandemia. "Eu quero fazer festa, quero casar usando vestido de noiva. Nunca vivi isso na minha vida. Vai ser minha primeira vez. Quero algo bem legal, mas que a gente possa fazer em segurança, com todos vacinados", conta Viviane.

A atriz também revelou em uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, que praticamente os dois já vivem juntos. "Guilherme dorme aqui em casa todo dia. Ele trabalha na casa dele, mas sempre volta para cá para ficarmos juntos", entrega Viviane que ficou noiva de surpresa. "Ficamos noivos quando completamos um ano juntos, no fim do ano passado. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Eu e ele estávamos na rua resolvendo coisas do dia a dia. Quando cheguei em casa, tinha uma mesa bonita, toda arrumada.".