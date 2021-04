Por O Dia

Publicado 17/04/2021 12:36

Post do Bil Araújo Reprodução

Arthur Picoli de Conduru, corre aqui! Enquanto o professor de Educação Física espalha na casa que pretende conversar com Carla Diaz fora do reality show, a atriz está de flerte com outro participante do 'BBB 21': Arcrebiano Araújo, o Bil. Sim, minha gente. Os dois andam trocando gracinhas nas redes sociais e é aquela coisa... Vai que cola!. O modelo publicou uma foto a bordo de um jatinho e deixou uma legenda apimentada na madrugada deste sábado (17): "Pronto para passar aí e te pegar".