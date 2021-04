Thaís Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 12:02 | Atualizado 18/04/2021 12:13

O 'BBB 21' já é passado para Thaís. Última eliminada do reality show no 11º Paredão, a cirurgiã dentista resolveu mudar o visual neste sábado (17), dia também que ela passou com a ex-colega de confinamento a Kerline, em São Paulo. A ex-sister cortou os fios e deu um retoque na cor e mostrou a mudança nas redes sociais. Só que a 'nova' Thaís não vai aparecer no Faustão no final da tarde deste domingo porque a participação no programa foi gravada na sexta.