Natália Toscano, Zé Neto e os filhos Divulgação/Lívia Cardoso Fotografia

Publicado 19/04/2021 04:00

A influencer Natália Toscano e o sertanejo Zé Neto, dupla com Cristiano, comemoraram antecipadamente neste domingo (18) o mêsversário da filha caçula, Angelina – a pequena completa 11 meses de vida nesta segunda-feira (19) . Como nos meses anteriores, a menina ganhou uma festa temática, e desta vez o tema escolhido para a comemoração íntima no sítio da família, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, foi Arco-íris. "Já são 11 meses da nossa princesa!!! Já estou com saudades dos mesversários...Apaixonada pelo tema que escolhi! Arco-íris, decorações cheia de cores e muita delicadeza em cada detalhe. Tudo com muita simplicidade e amor!!! Celebramos esse momento especial no sítio, o cantinho de descanso preferido da família. Deus te abençoe minha filha!!!”, comentou Natália , que também é mãe de José Filho, de três anos, primogênito de seu casamento com Zé Neto.