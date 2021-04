Laércio (Micael Borges), affair de Carmen (Christiane Torloni) Raquel Cunha/TV Globo

Publicado 19/04/2021 11:20 | Atualizado 19/04/2021 13:59

Por volta das 22h30min deste domingo (18), o ator, cantor e compositor, Micael Borges, foi abordado em blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca. Segundo a coluna apurou com os agentes da operação, o artista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado por dirigir sobre influencia de alcool e por estar com a CNH vencida. O veículo do ator foi liberado após a chegada de um condutor habilitado.

Esta não é a primeira vez que Micael Borges tem problemas com a Lei Seca. Em 2012, o ator foi parado na esquina das avenidas General San Martin e Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul do Rio, e não apresentou a carteira de habilitação. Na ocasião, Micael dirigia uma moto e se recusou a fazer o teste do bafômetro.