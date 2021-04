Eva Wilma na entrevista com Pedro Bial Reprodução | TV Globo

Publicado 19/04/2021 18:46

Eva Wilma está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A atriz, de 87 anos, deu entrada na quinta-feira passada (15) para tratar de problemas no coração e nos rins. Segundo boletim médico enviado para a coluna nesta segunda-feira (19), Eva está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. De acordo com o site Notícias da TV, os médicos falam que o estado da atriz está em evolução.

Veja o boletim médico:

A senhora Eva Wilma Buckup encontra-se internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 15 de abril para tratamento de problemas cardíacos e renais. A paciente, que tem uma evolução estável, está na UTI, em consciência e respirando espontaneamente.".