Publicado 19/04/2021 19:25 | Atualizado 19/04/2021 19:32

Protagonista de um dos filmes mais cultuados do cinema brasileiro nos últimos tempos, Alexandre Rodrigues vive um drama. O intérprete do protagonista Buscapé de 'Cidade de Deus', um filme de Fernando Meirelles de 2002, está fazendo uma vaquinha virtual para pagar um tratamento contra o câncer de pulmão de sua mãe. O ator, de 37 anos, contou que tentou colocá-la em um plano de saúde, mas as empresas não aceitam pessoas já diagnosticadas com a doença. Ele também já recorreu ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas o atendimento é um processo demorado e Alexandre assumiu não ter condições financeiras para bancar tudo. "Minha família e eu resolvemos fazer uma vaquinha para ajudar os custos do tratamento", assumiu o ator, que esteva na novela 'O Outro Lado do Paraíso', há quatro anos na Globo.







