Publicado 20/04/2021 05:00 | Atualizado 20/04/2021 06:38

Mais magro, mais atlético e tatuado. Esse é o novo visual de Jon Jon, que passou por uma grande transformação nos últimos seis meses. A mudança não tem nada a ver com estética e muitos menos com a sua participação no 'Power Couple', da Record, que ele continua negando de pés juntos. "As pessoas são loucas para me ver um reality show e volta e meia colocam o meu nome em uma lista de participantes. Mas, eu não tenho como participar. Não tenho como deixar os meus filhos e os meus negócios", conta à coluna, que reafirma que ele estará, sim, na competição.



Jon Jon ainda revela que a perda de peso foi uma questão de saúde. "Cheguei a 105 quilos e levei um susto. Também descobri que estava quase pré-diabético e um dos meus rins estava sobrecarregado por consequência da Covid-19. Fiquei bem assustado e mudei totalmente o meu estilo de vida. Comecei a comer melhor, acordar cedo para malhar e os resultados foram aparecendo e, hoje, eu estou com 80 quilos. Busquei um equilíbrio na minha vida no meio desta pandemia. Vivi um estresse muito grande por conta do isolamento social. Tive que parar com tudo muito de repente. Foi bem tenso".



Sobre as tatuagens, Jon Jon disse que era um sonho antigo. "Sempre tive vontade de fazer, mas nunca tinha tempo e agora eu consegui", finaliza o DJ.