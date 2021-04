Gyselle Soares Yago Almeida

No intuito de arrecadar cestas básicas para os artistas piauienses que passam por dificuldades nesse período de pandemia, a atriz e apresentadora Gyselle Soares, natural do estado, apresentará a live beneficente, 'La casa com Gysele Soares', no próximo dia 25 de abril, às 16h. O evento será transmitido ao vivo no Instagram da artista (@gysellesoaresestevao), no YouTube e contará com a participação de convidados especiais, como Luiza Ambiel, Eri Johnson e Carla Prata.

A transmissão, é claro, vai abordar, entre outros assuntos, o tema 'BBB', afinal, Gyselle foi vice-campeã da oitava edição do reality.