Paulo Gustavo e Thales Bretas Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:01 | Atualizado 19/04/2021 21:10

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, publicou um texto emocionante nas redes sociais na noite desta segunda-feira (19) logo após a divulgação do boletim médico do ator e apresentador apontar sinais de melhoras no estado de saúde do artista. Thales se mostrou otimista e disse que estava muito feliz com a força do companheiro em querer vencer a Covid-19.

Paulo Gustavo está internado no Hospital CopStar, em Copacabana, desde o dia 13 de março só que oito dias depois, ele precisou ser intubado por conta das complicações da doença. De lá pra cá, o ator e apresentador vem apresentando altos e baixos. Thales assumiu que ficou mais confiante com as últimas notícias: "Estou a cada dia mais perto da sua volta pra casa! Cada dia é menos um de angústia sem você do meu lado, e mais um na caminhada do 'Felizes para sempre'. A vida é uma sucessão de sustos e suspiros... vamos passar por esse grande susto pra suspirar muito ainda nas alegrias desse mundo!!!", começou no texto.

Publicidade

"Estou muito feliz que você, com sua enorme força, vem vencendo tantos obstáculos e melhorando um pouco a cada dia. Quem diria que você, que é tão rápido pra tudo, exigiria de si mesmo um passo mais lento, uma desaceleração para sua recuperação?! Seu corpo é uma fortaleza, e sua alma é leve como pluma! Que saudade da sua alegria e da sua presença em casa. Mas há dois dias venho sentindo ela de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida! Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza... nada vai nos separar, estamos firmes de mãos dadas!! Te amo meu guerreiro, parceiro da vida, esperando sua volta na nossa família! Com muita fé e calma!", completou o médico.