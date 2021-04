O Rei Roberto Carlos completa 80 anos nesta segunda e este ano, por causa da pandemia, não apareceu na varanda como faz todos os anos Fabio Rocha

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:58 | Atualizado 20/04/2021 06:15

Nesta segunda-feira (19), Roberto Carlos completou 80 anos e o cantor recebeu vários homenagens dos famosos ao longo do dia. Mas, o Rei deve ter ficado bem emocionado com a lembrança de mais de 50 atores mirins da MG Produções no Instagram. Os jovens talentos cantaram um dos sucessos de Roberto, 'Eu Quero Apenas', para celebrar a data e provar que a força de uma amizade, a energia do bem, que a canção transmite e também acalenta a distância entre amigos.