Publicado 20/04/2021 15:32

Camila Pitanga compartilhou fotos de um ensaio fotográfico sexy que fez recentemente em Barra do Una, praia do litoral norte de São Paulo, onde está vivendo desde o meio da pandemia do coronavírus. E apaixonada pelo lugar, ela não pensou duas vezes em posar nua pela primeira vez a convite de uma fotográfa, Karina Basílio. A atriz falou da experiência aos 43 anos, apesar de vários convite

"Estar nua pela primeira vez só agora que sou uma mulher com 43 anos, não fiz pensando nisso, sinceramente. Claro que eu sei que perante os corpos que existem, o meu é mais padrão. Não sejamos hipócritas. Eu me aceito, mas também tenho uma condição privilegiada de poder me cuidar, fazer um monte de coisas que me fazem bem e tudo mais, mas não estou nessa dinâmica do tempo que querem me impor. Estou vivendo a beleza da minha naturalidade e aceitando o tempo chegar. E ele está sendo muito bem-vindo: me sinto muito mais interessante hoje, muito mais dona de mim. O fato de eu não ter feito maquiagem, de a gente ter fotografado com tanta tranquilidade é porque eu estou realmente aceitando quem eu sou agora", explica.

Camila também assumiu em entrevista a revista Marie Claire que foi vítima de bifobia (aiitudes ou sentimentos negativos, preconceituosos ou discriminatórios contra a bissexualidade). O meu relacionamento [com Beatriz Coelho] foi tratado como uma coisa extraordinária. Nunca colei no meu peito 'sou heterossexual', nem tampouco me coloquei como bissexual. Sou uma pessoa livre para amar e não quero me filiar a nenhuma caixinha", assume a atriz que á não namora mais a artesã Beatriz Coelho desde o final do ano passado."Não sou a primeira que, de repente, num momento da vida, descobriu uma outra forma de amar, e não quero ser exemplo nem anti-exemplo para ninguém, porque eu só quero viver a vida como eu sinto na minha pele, na minha alma. É em nome disso que eu amo, que eu vivo e que eu caminho.", completa Camila.