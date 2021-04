Marcelo Portuga Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:29

Muita gente conhece a Kondzilla Records, mas pouca gente sabe que Marcelo Portuga é responsável por descobrir talentos do funk como Mc MM, Kevinho, Jottape, Kekel entre outros que são destaques na gravadora e sucesso em todo o Brasil. Em 2013, o empresário fundou a Portuga Records, que já contava com um casting de estrelas. Kevinho, Mc MM, Dani Russo, Mc Dede, Mc Hollywood já eram do time da produtora que chegava ao mercado com músicas estouradas pelo Brasil e exterior.

"Meu primeiro artista foi o MM, depois veio o Kevinho. Sempre batalhei muito para conquistar um lugar no mercado com dignidade e a Portuga Records sempre foi uma família, onde todos cuidam de todos. Em 2017 fundamos a Kondzilla Records e até hoje nosso elenco não para de crescer e fazer hit. Mesmo na pandemia não paramos de trabalhar. Geramos conteúdo o tempo todo", disse um dos maiores talent hunters do funk.