Gracy Kelly, a Mulher Maçã, e Painitto em Miami Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 05:00

Esta coluna de seis leitores soube que a estada de Mauro Machado, pai de Anitta, em Miami, onde a cantora mora atualmente, tem sido movimentada. O Painitto tem saído por lá com Gracy Kelly, a eterna Mulher Maça. Os dois engataram um affair e vinham conversando há um tempo. Mas eles devem se despedir em breve, já que Painitto retorna ao Brasil no próximo dia 28 e Maçã continua em Miami, onde reside atualmente. A coluna procurou Gracy Kelly, que jura bem jurado que é só amizade. "Eu estava comemorando meu aniversário e a gente, por coincidência, estava no mesmo lugar. A gente já se conhecia, sempre nos falamos, somos amigos. Ele é um amor de pessoa. Como ele veio aqui pra Miami, foi isso... Ele é um fofo, um lindo", se derreteu a loura.