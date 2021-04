Allexandre Colman foi a delegacia denunciar perfis fakes Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 05:00

No ar em 'Gênesis', o ator mirim Allexandre Colman, de 13 anos, vem sendo perseguido por perfis fakes nas redes sociais. Após receber inúmeras ameaças e até nudes de pessoas (homens) por trás das contas falsas, a mãe dele, Paloma Colman, foi até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência para identificar os responsáveis e enquadrá-los nos crimes de pedofilia e ameaça.



"A gente estava vendo as mensagens e o Allexandre viu que um fã compartilhou uma coisa. E aí começou o primeiro fake, aí veio o segundo e agora esse outro. E veio uma pessoa falando que se o Allexandre não falar, não der atenção ou não se relacionar, que vai se suicidar, mas que antes de se matar iria matar a nossa família", conta a mãe do ator, que tem estado muito nervosa e abalada com a situação.



"É realmente assustador as coisas que ele fala. Me faz lembrar daquele caso da Ana Hickmann. A gente não sabe o grau de loucura das pessoas. A sorte é que ficamos acompanhando de perto as redes sociais dele o tempo todo. A gente foi na delegacia pra derrubar esse IP dele pra parar, porque a gente derrubava o perfil e ele criava outro. O Allexandre fica abalado achando que vai prejudicar a imagem dele, sendo que ele não tem nada a ver com essa perseguição", finaliza.