Rafa Kalimann Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:50

fotogaleria Rafa Kalimann está com um frio gostoso na barriga. Na próxima quarta-feira (28), ela estreia o seu talk- show no GloboPlay, o 'Casa Kalimann'. Com direção geral de Adriano Ricco e roteiro de Sebastián Gadea, a primeira edição já foi gravada e terá 13 episódios. A cada da programa, a apresentadora recebe um convidado especial que será desafiado a testar suas habilidades mais improváveis.

Vice-campeã do 'BBB 20', Rafa estava tendo aulas de interpretação para atuar em uma das produções da Globo, mas o diretor de Gênero de Variedades da Globo, Boninho, a convidou para apresentar um programa a princípio na plataforma streaming do canal. Um dos convidados do talk será o ex-marido Rodolffo Matthaus, eliminado do Big Brother Brasil 21.