Publicado 21/04/2021 12:12

Parece que a paz voltou a reinar na casa de Karina Bacchi. Nesta quarta-feira (21), ela posou ao lado do marido Amaury Nunes depois de muito tempo sem compartilhar um clique do casal. A apresentadora, inclusive, tinha revelado que estava enfrentando uma crise no casamento. "Vocês estão curiosos para saber se estou separada ou não do meu esposo. Não estou separada. Posso dizer? Estivemos muito separados mesmo estando juntos na mesma casa", explicou nas redes sociais.

A foto da família reunida foi compartilhada pela mãe de Karina, Nadia, que colocou uma legenda bem sugestiva. "Não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados e o sonho escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu. Mas sobretudo aprendi que na verdade o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar, cada um na sua vez, cada qual no seu lugar”.

