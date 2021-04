Viih Tube e Gil Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 15:22 | Atualizado 21/04/2021 15:32

Viih Tube foi chamada de 'esperta' pelo diretor do 'BBB 21', Boninho. O marido da apresentadora Ana Furtado opinou sobre o comportamento da sister durante a prova do líder na noite desta terça-feira (20). Em resposta a uma seguidora que comentou sobre a não indicação ao paredão da youtuber pelo líder Gilberto. "A única voz que eu queria hoje era do Boninho falando: 'Gil, acorda e indica a Viih Tube', brincou a fã. O diretor da TV Globo, então, respondeu: 'Kkk ela foi esperta. Errou de propósito olhando na cara do Gil.

Ao ser questionado por Fiuk pela indicação de Pocah e não a youtuber, Gil reforçou a opinião de Boninho. "Eu vi que na hora de jogar ela podia ter tentado... Ela tinha o jeito, ela podia até errar, mas eu vi que ela não... Ela jogou de lado de propósito. Eu vi que ela jogou de lado de propósito. Ela olhou para mim e jogou meio de lado.", comentou o economista pernambucano.